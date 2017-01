Atm: il metrò all'alba è realtà. L'azienda difende il taglio dei bus notturni

Festa ma anche polemiche per la partenza anticipata, al mattino, delle linee della metropolitana. L'operazione, fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dal sindaco Giuseppe Sala, è partita lunedì 9 gennaio, al rientro dall'Epifania, e ha riscosso il previsto successo, con poco meno di tremila passeggeri che hanno sfruttato l'opportunità di partire alle sei meno venti dai capolinea del metrò.

Tremila persone che sicuramente aumenteranno, perché il primo giorno non tutti sanno, non tutti si sono organizzati, non tutti hanno cambiato le proprie abitudini. Atm ha dovuto invece organizzarsi per tempo per ridurre i tempi della manutenzione delle linee, che ora deve terminare rigorosamente alle cinque meno un quarto, circa un'ora prima dell'inizio del servizio.

Polemiche ci sono state, invece, perché per poter introdurre questa novità, Atm ha "dovuto" eliminare alcune linee notturne durante la settimana, conservando (dal lunedì al venerdì) solo pochi collegamenti principali. Infatti il contratto di servizio con il comune di Milano non è cambiato e quindi il maggior costo dell'anticipo del servizio del metrò andava recuperato, in un modo o nell'altro. Si parla di tre milioni e mezzo di euro.

Bruno Rota, presidente di Atm, in una intervista al Corriere spiega che i passeggeri notturni nella fascia dall'una e mezza alle cinque e mezza sono circa 50 mila e che il 75% di loro utilizza gli autobus notturni della 90-91 e delle linee del metrò. Se questo è vero, significa che oltre 10 mila persone utilizzano le altre linee, matematicamente parlando. Ma Rota sottolinea che, alla prova dei fatti, "a volte viaggiavano sei o sette persone sull'intero percorso di un bus". E allora meglio risparmiare quei soldi e investirli dove c'è, almeno in teoria, più richiesta.