Milano, metro M2 ferma: passeggero sta male a bordo di un treno, soccorsi sulla "verde"

Metro ferma martedì mattina in pieno orario di punta. Alle 8.20, infatti, Atm è stata costretta a sospendere la circolazione di parte della linea M2, con i treni che non hanno effettuato il servizio tra Caiazzo e Cascina Gobba.

Il blocco, ha spiegato la stessa azienda di Foro Bonaparte, è stato necessario per soccorrere "un passeggero a bordo di un treno". Stando a quanto appreso, una persona si sarebbe sentita male nella stazione di Piola ed è stato necessario l'intervento dei mezzi del 118.

Atm ha subito attivato il servizio di bus sostitutivi e ha informato che "sul resto della linea i treni stanno viaggiando con forti rallentamenti".

Dopo circa trenta minuti, la verde ha ripreso a funzionare a pieno regime. "I treni stanno riprendendo a viaggiare sull'intera linea - ha segnalato Atm su Twitter -. Le stazioni potrebbero essere affollate: considerate maggiori tempi di percorrenza. Ci scusiamo e vi ringraziamo per la comprensione".

⚠️#M2: abbiamo sospeso momentaneamente la circolazione sulla linea. Siamo in attesa dei soccorsi per una persona che si è sentita male a bordo di un treno. Ci scusiamo e vi ringraziamo per la comprensione.