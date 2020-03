Molestata sul bus scappa ma viene inseguita in metro: salvata da security Atm

Si trovava sul bus quando uno sconosciuto le si è avvicinato, ha iniziato a importunarla per poi tenerla ferma mentre l'accarezzava e cercava di palpeggiarla. È riuscita a fuggire rifugiandosi nella fermata della metro, ma lui l'ha inseguita anche lì. Questo l'incubo vissuto da una ragazza di 24 anni verso la mezzanotte di martedì 10 marzo a bordo della linea 40 e poi a Uruguay M1, dove il personale Atm è riuscito a fermare il molestatore, un 24enne somalo.

Tutto è iniziato verso le 23:30 sull'autobus 40, dove il giovane malvivente ha molestato la coetanea, una ragazza italiana, che si è divincolata lasciando il mezzo per cercare riparo all'interno della fermata della rossa, venendo però seguita dall'aggressore.

A sentire le sue grida della vittima la security di Atm, che è subito accorsa riuscendo a fermare il ragazzo, un pregiudicato irregolare in Italia, e a trattenerlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto nel frattempo sono accorsi i carabinieri che hanno tratto il 24enne in arresto con l'accusa di violenza sessuale, per poi condurlo a San Vittore.