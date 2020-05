Morta Alice Severi, l'ex bambina prodigio del pianoforte trovata senza vita in casa sua

Il mondo della musica piange Alice Severi. Nelle scorse ore, la musicista e concertista 32enne è stata infatti trovata morta nella sua abitazione di Domodossola, città in cui era nata.

Quello di Alice era un nome che era diventato famoso ormai più di venti anni fa, quando - a soli 7 anni - aveva vinto il premio internazionale Stresa per giovani pianisti, superando ragazzi molto più grandi di lei e arrivati da tutta Europa. Da lì, da vera bambina prodigio del piano, aveva continuato a suonare e nel 2007 aveva conseguito il diploma al conservatorio di Cremona.

Il suo enorme talento e il suo sconfinato amore per la musica, le avevano permesso di esibirsi su prestigiosissimi palchi di mezzo mondo, con delle esperienze anche nei teatri degli Stati Uniti e in Canada. In Italia invece era stata ricevuta dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, come riconoscimento per la sua bravura.

Nel mondo dello spettacolo "mainstream" non aveva mai sfondato in pieno Alice, che così negli ultimi anni si era "affidata" ai social, condividendo soprattutto su Youtube video di esibizioni e lezioni per avvicinare i più piccoli al pianoforte. Da un paio di anni, inoltre, era anche insegnate in una delle scuole musicali milanesi più prestigiose.

In tanti in queste ore le stanno dedicando un pensiero commosso e sentito proprio sui social, dove scorrono inesorabili i ricordi accompagnati dai cuori e dalle faccine tristi.

Alice Severi durante un'esibizione - Foto dal suo profilo Facebook