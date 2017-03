È morto Cino Tortorella, addio a mago Zurlì

È morto a quasi 90 anni Cino Tortorella, il famosissimo mago Zurlì.

Il comico, che ha legato indissolubilmente il proprio nome allo Zecchino d’Oro e a Topo Gigio, viveva a Milano - dove si è spento - praticamente da sempre.

Ligure di nascita, dopo il liceo classico si era iscritto al corso di laurea in Giurisprudenza - poi abbandonato - all'Università Cattolica di Milano. Proprio nel capoluogo meneghino, però, aveva vinto un bando per partecipare alla scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro.

Era al Piccolo quando per la prima volta - nel 1956 - aveva pronunciato il nome “Zurlì”, titolo di un’opera teatrale per ragazzi. L’anno successivo - sembra per volere di Umberto Eco - da quell’opera era stato poi creato un programma televisivo, “Zurlì, mago del giovedì”, che lo aveva reso famosissimo insieme alla sua mantella celeste e la sua bacchetta.

L’intuizione vera, però, era arrivata nel 1959, quando aveva progettato e creato lo “Zecchino d'Oro”, il festival canoro per bambini. Su quel palco, poi, era nata una delle coppie più famose della tv: Cino Tortorella e Topo Gigio.

Celebre anche la sua partecipazione a "Bravo Bravissimo", condotto da Mike Bongiorno.