È morto Vittorio Zucconi, giornalista firma storica di Repubblica: "Il giornale piange"

Lutto nel mondo del giornalismo italiano. Vittorio Zucconi, settantaquattro anni, è morto nella sua casa di Washington, dove si era trasferito nell'ormai lontano 1985. Il 74enne, storica firma di Repubblica, si è spento dopo una lunga malattia.

A dare la triste notizia sono stati i suoi stessi colleghi, che lo hanno ricordato in un commosso articolo a firma Ezio Mauro:

Viveva il giornalismo, non lo interpretava. E infatti il Vittorio privato, quello dell’amicizia, era uguale al suo ruolo pubblico. A cena, in redazione, nei viaggi, negli incontri ogni vicenda, qualsiasi fatto, tutti gli avvenimenti grandi o piccoli di cui si parlava per lui prendevano automaticamente il format del racconto, come se fossero pronti per essere scritti, o addirittura come se fossero avvenuti per finire nella rete del suo giornalismo. Che li reinterpretava rendendoli simbolici, o almeno emblematici, comunque esemplari.