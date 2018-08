Mercati rionali, 600 sequestri e 4mila sanzioni per merce irregolare e contraffatta

3.321 sanzioni per sosta irregolare, 442 multe agli operatori abusivi, 1.035 auto rimosse, 540 sequestri di merce venduta senza licenza, 33 sequestri per merce contraffatta e 30mila euro di sanzione per sacchetti di plastica illegali. Questo il risultato dei 503 controlli effettuati dalla polizia locale nei mercati della città, tra gennaio e luglio.

Tante le irregolarità riscontrate, dalla presenza di venditori senza autorizzazione agli articoli contraffatti, dall'occupazione illecita di spazio allo smaltimento illegale dei rifiuti. Frequenti anche i bivacchi nei pressi dei mercati all'aperto: 2.641 sono state le persone allontanate.

“La funzione sociale dei mercati rionali nei quartieri è fondamentale - ha commentato la vicesindaco Anna Scavuzzo- Per garantire il corretto svolgersi delle attività e per reprimere e prevenire l’abusivismo commerciale e la contraffazione sono diversi i nuclei della Polizia Locale impegnati ogni giorno. Come sempre invitiamo i cittadini a non comprare merce ‘falsa’ perché oltre a danneggiare i commercianti onesti, alimentano il lavoro nero e lo sfruttamento che nella maggior parte dei casi sono alla base di queste produzioni”.

Nello specifico, verso metà agosto, l'unità antiabusivismo della polizia locale, coordinata dal Comandante Marco Ciacci, ha sequestrato 5 milioni 100mila sacchetti e borse di plastica fuorilegge all'Ortomercato di via Lombroso. Due attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso di materie plastiche e i loro relativi magazzini, in particolare, tenevano tutto il materiale, privo di regolare etichettatura, pronto per essere venduto. I titolari sono stati sanzionati per circa 30mila euro. La merce è stata sequestrata.

L'operazione della locale si inserisce nell'ambito di indagini su attività commerciali specializzate in imballaggi e borse in plastica per alimenti, per verificare il rispetto della normativa ambientale.