Signora di colore cacciata dall'ufficio postale: "Se ne deve andare di qui!"

Una signora italiana di origine somala è entrata all'ufficio postale dove è correntista per sbrigare alcune pratiche ma è stata cacciata in malo modo dal direttore. La vicenda - raccontata su L'Espresso da Alessandro Gilioli, che conosce personalmente la donna - è accaduta venerdì 2 novembre nell'ufficio di corso di porta Ticinese, in pieno centro. La signora, che indossava un velo su capelli e spalle, avrebbe avuto il volto completamente scoperto.

La vicenda

Per la precisione l'episodio è avvenuto verso le due del pomeriggio del 2 novembre, quando, approfittando della pausa pranzo, la donna si è recata in posta, ha preso il numero e atteso il suo turno. Quando poi è andata al bancone, l'impiegato stava per servirla, ma il direttore dell'ufficio lo ha fermato. L'uomo ha osservato la signora, in Italia da 25 anni, e ha iniziato a urlarle contro che doveva andarsene.

Quando la signora - nera e di fede musulmana - ha chiesto spiegazioni del suo comportamento al direttore, quest'ultimo le avrebbe risposto che a causa del suo foulard non poteva stare all'interno dell'ufficio postale. Questa, secondo le sue parole, sarebbe stata la policy dell'ufficio, esplicitata anche dal cartello all'ingresso. "Via, fuori di qui", avrebbe detto alla donna.

Dopo essere stata allontanata in malo modo, la donna, in lacrime, si è rivolta ai due anziani avvocati che assiste in qualità di badante e questi ultimi sarebbero andati in posta per vedere con i loro occhi quanto lei riferiva. Una volta all'interno dell'ufficio i due avrebbero parlato con il direttore, il quale, gridando anche contro di loro, avrebbe indicato nuovamente il cartello all'ingresso.

Ma l'immagine all'entrata indicava il divieto di entrare con passamontagna, caschi e altre coperture integrali del volto, per ovvi motivi di sicurezza. Il caso però non si applicava a quello della signora allontanata, che aveva il viso completamente visibile.