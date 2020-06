Addio a Niccolò Sartoni, prof del Barbara Melzi: si è spento a soli 28 anni

"Quando arriva l'ordine di trasferimento, il guerriero guarda tutti gli amici che si è fatto durante il cammino. Ad alcuni ha insegnato a udire le campane di un tempio sommerso, ad altri ha raccontato storie intorno al fuoco. Il suo cuore si rattrista, ma egli sa che la sua spada è sacra, e che deve obbedire agli ordini di Colui al quale ha offerto la sua lotta. Allora il guerriero della luce ringrazia i compagni di viaggio, trae un profondo respiro e va avanti, portando con sé i ricordi di un viaggio indimenticabile".

Con queste commoventi parole di Paolo Coelho, l'istituto canossiano Barbara Melzi di Legnano ha salutato Niccolò Sartoni, 28enne docente di scienze motorie e sportive. Il professore, amatissimo da colleghi e studenti, si è spento dopo una lunga battaglia con un brutto male. In tantissimi hanno scritto sulla bacheca della scuola per un ultimo saluto, ricordando i momenti passati insieme al prof, che era stato anche giocatore di basket.

"Ha fatto crescere i suoi ragazzi, li ha accompagnati in esperienze importanti, li ha amati! Loro non la dimenticheranno e porteranno sempre nel cuore il suo sorriso e i suoi insegnamenti. Ora li protegga da Lassù come solo un Angelo custode sa fare!", scrive Roberto M. "Ciao prof. Dopo la bellissima esperienza fatta insieme a Lourdes sei diventato il mio migliore amico anche se ti abbiamo fatto un po’ dannare nonostante questo non ti dimenticherò, anzi ti auguro un felice viaggio e un fortissimo abbraccio e una carezza sul cuore tuo è dei tuoi cari", commenta Emanuele R. "Quando un insegnante riesce a diventare un amico dei propri alunni è speciale. Così eri tu. Fai buon viaggio caro ragazzo e che lassù possa avere tutta la fortuna che ti è mancata in questo mondo. Il mio piccolo Marco ti manda un grande abbraccio. Grazie per tutto", è invece l'ultimo abbraccio di Giuseppe C.