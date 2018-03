Rocco Papalia sorpreso alla guida senza patente: multa da 5 mila euro

Multa salata, da 5 mila euro, per guida senza patente. A prenderla è stato Rocco Papalia, boss della 'ndrangheta tornato a vivere, pochi mesi fa, nella "sua" Buccinasco dopo 26 anni di reclusione scontati a Secondigliano. Papalia è stato sorpreso dai carabinieri locali, in normale pattugliamento, presso la rotonda che va verso via della Resistenza.

I militari lo hanno riconosciuto e lo hanno fermato. La patente era stata ritirata a Papalia 30 anni fa, e mai più riconsegnata: pertanto non avrebbe dovuto trovarsi alla guida della Fiat Panda intestata alla moglie. E invece era al volante. La multa è stata inevitabile. Ma ora rischia anche l'aggravarsi della libertà vigiliata a cui è sottoposto.

L'inasprimento della misura dovrà ora essere stabilito da un giudice. Potrebbe trattarsi della detenzione in una casa lavoro. In passato tale misura gli era stata risparmiata per via delle sue condizioni di salute.