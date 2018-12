Sosta sulle strisce blu a Milano: ora si potrà pagare anche con un sms al 48444

Da giovedì 20 dicembre al via importanti novità per le modalità di pagamento della sosta sulle strisce blu, sempre più in un’ottica di smaterializzazione dei titoli di viaggio e di semplificazione della vita dei cittadini. Sarà possibile da domani pagare la sosta con un semplice SMS e dal 15 gennaio le tessere cartacee Gratta e Sosta non saranno più in vendita e quelle acquistate in precedenza potranno essere utilizzate fino al 31 marzo 2019.

La novità principale riguarda l’introduzione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu con un semplice SMS al numero 48444, indicando il codice dell’area di sosta (visualizzabile sul cartello stradale) e la targa del veicolo separati da un punto. Se ad esempio l’area di sosta è 1234 e la targa del veicolo AB518FD, l’utente dovrà scrivere un sms con il testo 1234.AB518FD. Dopo pochi secondi l’utente riceverà un SMS a conferma dell’acquisto e la sosta avrà una durata standard di un’ora ma potrà essere rinnovata inviando un nuovo messaggio. Pochi minuti prima della scadenza si riceverà un SMS gratuito di preavviso. Il servizio è disponibile per i clienti di Tim, Wind, 3 e Vodafone e l’importo sarà scalato direttamente dal conto o credito telefonico. Al costo della tariffa oraria si aggiungerà il costo dell’SMS che varia a seconda del proprio operatore telefonico. Le info su disponibilità, costi, termini condizioni del servizio e sulla privacy sono consultabili sul sito www.digitalticketing.it

Novità importanti anche per i pagamenti della sosta attraverso la rete capillare dei quasi 1700 parcometri dislocati in città: a partire da maggio 2018 è stata progressivamente introdotta l’obbligatorietà dell’inserimento della targa del veicolo all’atto del pagamento, ma non sarà più necessario esporre il biglietto sul cruscotto. Restano valide le modalità di pagamento con monete e carte bancarie (circuiti: Mastercard, Visa, Fast Pay, Bancomat). Si ricorda che oltre al pagamento della sosta su strisce blu, è possibile effettuare diverse operazioni come l’acquisto dei ticket per l’ingresso in Area C, l’attivazione dell’abbonamento ricaricato on line o presso i bancomat, la ricarica e attivazione con una sola operazione dell’abbonamento ATM e la ricarica della tessera RicaricaMi con biglietto urbano, settimanale 2x6 o carnet 10 viaggi.

Strisce blu: si può pagare anche con l'app

Sarà possibile continuare a pagare la sosta sulle strisce blu scaricando una delle tre APP gratuite per IOS, Android e WindowsPhone. Le tre APP, che consentono di impostare la durata della sosta e di anticipare o posticipare il termine della stessa, sono:

MyCicero di Pluservice http://www.mycicero.it/z/mil/index.html

Easypark di Easypark Italia https://www.easyparkitalia.it

Telepass Pay di Telepass https://www.telepass.com/it/privati/offerte

Gli operatori dedicati al controllo della sosta verificheranno in tempo reale la regolarità del pagamento sia con la nuova modalità di pagamento via SMS, sia attraverso i parcometri e con le tre APP.