A Milano una "palestra" per i cani. Foto

Uno spazio pensato per il divertimento e l’attività fisica dei cani. È stato aperto ufficialmente sabato mattina ai Giardini Indro Montanelli il "Mobility Dog Park", il "parco palestra" a cielo aperto per gli amici a quattro zampe di Milano.

In una delle due aree cani del parco - ingresso lato via Manin - è stato allestito un percorso gioco addestramento per i cani, in cui è possibile svolgere esercizi di mobility dog. Nello spazio verde si trovano infatti paletti per slalom, bilico, quattro ostacoli orizzontali, tunnel, saliscendi a cavalletto, assi di equilibrio e cerchi.

"Il progetto - ha spiegato palazzo Marino - vuole favorire l’attività fisica e il benessere dei cani ma anche l’incontro tra i cittadini che frequentano i Giardini Montanelli". A curare l'idea è stata Amazon, che si farà anche carico dei lavori di manutenzione delle strutture per i prossimi tre anni.

“Da oggi gli amici a quattro zampe della zona hanno un'occasione in più per muoversi e giocare con i loro padroni - ha detto l’assessore Maran -. Una città che funziona offre servizi a tutti, anche agli animali. Ringrazio quindi Amazon per aver voluto dotare di questa nuova preziosa attrezzatura una delle aree cani più frequentate di Milano, dimostrando come l'impegno civico di cittadini e aziende private possa davvero contribuire a rendere le nostre aree verdi sempre più belle e fruibili".