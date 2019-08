Milano, uomo prende a schiaffi una donna fuori da un bar: "Me l'hanno detto gli alieni"

È passato fuori dal locale e l'ha colpita. L'ha presa a schiaffi senza nessun motivo e quando gli agenti lo hanno fermato ha dato una spiegazione farneticante.

Una donna di trentasette anni è stata aggredita martedì pomeriggio davanti a un bar di viale Monte Nero, in zona piazza Cinque giornate a Milano, dove si trovava con una sua amica. Verso le 16.30, stando a quanto accertato dalla Questura, la 37enne è finita nel mirino di un uomo di trentasei anni, che si è avvicinato al suo tavolo e l'ha colpita con alcuni schiaffi al volto senza dire nulla.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l'aggressore poco lontano. Il 36enne ha detto di "sentire le voci" e di aver agito perché "me l'hanno detto gli alieni" ed è stato ricoverato al Fatebenefratelli per essere visitato. La donna, fortunatamente, è rimasta ferita soltanto in maniera lieve e non ha avuto bisogno delle cure mediche: sarà lei a decidere se denunciare o meno l'uomo.