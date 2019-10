Picchia con un bastone la ex e la sequestra in casa con un complice: arrestati

Hanno sequestrato e picchiato l'ex compagna di uno dei due, chiudendola a chiave in una stanza di un appartamento di Corsico, perché lei aveva deciso di troncare la relazione. I carabinieri si sono trovati di fronte a una scena con tracce di violenza inaudita: l'appartamento era completamente a soqquadro, con i vetri delle finestre spaccati.

Non è chiaro quando sia iniziato l'incubo per la ragazza, una 21enne. I militari sono stati avvisati domenica mattina dai vicini di casa, che avevano sentito le urla e avevano capito che in quell'appartamento era scoppiata una lite furibonda. Giunti in via Galilei 19, hanno ricostruito la dinamica. Diverse ore prima, forse la sera precedente, la ragazza era stata portata nell'appartamento da due giovani di 24 e 27 anni (uno dei due è l'ex compagno). I due le avevano sequestrato il telefono e l'avevano picchiata sia con le mani sia con un bastone di legno.

Chiusa a chiave

Poi l'avevano chiusa a chiave in una delle stanze finché i carabinieri del radiomobile di Corsico, guidati dal maresciallo Grimaldi, non l'hanno salvata dall'incubo. La giovane è stata medicata e portata al pronto soccorso, da dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per trauma cranico e varie contusioni. I due sono stati invece arrestati e portati a San Vittore: rispondono di sequestro di persona e lesioni personali aggravate.