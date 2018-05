Mamma entra nella scuola elementare e picchia la maestra davanti a tutti i bambini

Si è presentata all'ingresso della scuola fingendo di avere un colloquio con una docente. Poi è andata dritta nell'aula in cui stava insegnando la maestra che, secondo lei, avrebbe graffiato suo figlio. E l'ha picchiata. Davanti a tutti. È successo nella mattinata di venerdì 18 maggio in una scuola elementare della periferia di Milano e la vicenda tra maestra e mamma — portata alla luce con un articolo pubblicato da Il Giorno a firma di Marianna Vazzana — potrebbe finire in tribunale: la 40enne ha sporto una denuncia e la maestra pare sia intenzionata a fare altrettanto.

L'insegnante, aggredita davanti a una classe di bambini di 10 anni, non ha chiesto l'intervento dell'ambulanza. La mamma, invece, è stata bloccata e allontanata dal personale della scuola.

A causare la furia della madre è stato il graffio che suo figlio, un bimbo di 8 anni, ha riportato a scuola venerdì 4 maggio. "Quella maestra che per un’ora ha fatto supplenza nella classe di mio figlio — ha spiegato la mamma al quotidiano — lo ha stretto per un braccio e lo ha graffiato". Diversa, invece, la versione fornita dalla scuola secondo cui il bimbo, che soffre di un disturbo oppositivo-provocatorio, si stava azzuffando con un compagno. La maestra sarebbe intervenuta per separarli. Lo avrebbe allontanato e durante questa fase il bimbo avrebbe cercato di morderla e prenderla a calci. "E nella concitazione si è ferito, graffiandosi", precisa l'istituto.