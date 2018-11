"Prendono" a casa il figlio ai domiciliari: madre e padre picchiati e maltrattati per due anni

Per due anni ha reso la loro vita un inferno. Schiaffi, pugni, minacce, insulti a quella donna e quell'uomo che avevano continuato a tenerlo in casa nonostante tutto. Ma alla fine, mercoledì sera, per lui sono scattate le manette.

Un uomo di quarantasette anni, un cittadino italiano nullafacente e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Garbagnate Milanese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'allarme è scattato a ora di cena, quando l'anziano padre del 47enne ha telefonato al 112 e ha spiegato che suo figlio - in casa perché agli arresti domiciliari - stava aggredendo la madre. Al loro arrivo sul posto, una casa popolare in zona via Kennedy, i militari hanno trovato l'uomo - evidentemente ubriaco - che si scagliava contro la madre 83enne. Alla vista delle divise, l'aggressore ha colpito anche i carabinieri, che alla fine dopo una breve colluttazione lo hanno arrestato e portato via.

I due genitori, ascoltati dagli investigatori, hanno raccontato che quello era solo l'ultimo episodio di una lunga serie di violenze e maltrattamenti, che subivano ormai dal 2016. Il figlio violento sarà processato per direttissima.