Calci e pugni alla moglie davanti ai bimbi: arrestato, lei lo aveva denunciato 15 giorni fa

Quindici giorni fa aveva trovato la forza di parlare con i carabinieri. Dopo l'ennesima aggressione, si era fatta coraggio e lo aveva denunciato. L'atteggiamento di quell'uomo, però, non è mai cambiato e adesso, proprio grazie a quella denuncia, lui è finito in manette.

Un uomo di trentotto anni - cittadino italiano e pregiudicato - è stato arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua compagna, una donna di ventinove anni con cui è fidanzato da ormai undici anni e dalla quale ha avuto due bimbi di cinque e dieci anni.

Verso le 14 - al termine dell'ennesima discussione, come sempre nata per motivi banalissimi -, il 38enne ha iniziato a distruggere i mobili in casa, a insultare la compagna, a minacciarla e a colpirla con calci e pugni proprio davanti ai bimbi. Lei, approfittando di un attimo di distrazione dell'uomo, è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri, che sono immediatamente intervenuti portandola in salvo.

Le violenze, stando a quanto ricostruito dagli stessi militari, erano iniziate almeno un paio di anni fa e negli ultimi mesi più volte le forze dell'ordine erano intervenute nell'abitazione della coppia su richiesta della donna. Proprio lei, soltanto quindici giorni fa aveva presentato la prima denuncia contro quell'uomo diventato sempre più violento.