Pugni in faccia alla moglie davanti alla loro figlia nel cuore della notte

Ha riempito la moglie di pugni al volto, incurante del fatto che la loro figlia di sei anni stava assistendo a tutto. E il pm non ha ritenuto di arrestarlo.

Tutto è successo a Pero, in via Figino, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio. La donna, una 46enne italiana come il marito, che ha due anni in più, è riuscita a scappare in strada, con pochi vestiti addosso, e ha chiamato il numero di emergenza. La polizia del commissariato di Rho è arrivata immediatamente sul posto, insieme ai sanitari del 118 che hanno portato la donna al Policlinico di Milano: ne avrà per dieci giorni.

L'uomo è stato prelevato dai poliziotti ma, poiché era la prima volta che accadeva un simile episodio nel nucleo familiare, il pubblico ministero ha preferito non ordinare l'arresto cautelare. Il violento è stato comunque indagato per maltrattamenti in famiglia e diffidato a non avvicinarsi alla moglie, che - insieme alla figlia - si recherà a vivere dalla madre.