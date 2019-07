Dà di matto nel bar, poi si scaglia contro agenti e soccorritori del 118: uomo arrestato a Milano

Un uomo di trentacinque anni, un cittadino della Sierra Leone irregolare in Italia, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Le manette per lui sono scattate verso le 16.30, dopo che - totalmente fuori di sé - ha letteralmente seminato il panico sui Navigli. A chiedere aiuto al 112, infatti, erano stati i dipendenti di un bar di via Pasquale Paoli, dove il 35enne stava molestando tutti i presenti.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno chiesto anche l'intervento di un'ambulanza per provare a calmare l'uomo, che invece per tutta risposta si è scagliato contro i soccorritori e i poliziotti.

L'equipaggio della Volante, non senza fatica, alla fine è riuscito a bloccarlo e ammanettarlo. L'uomo è stato portato al San Paolo per essere visitato ed è poi finito in cella.