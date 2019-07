Fermato dalla Volante, scappa con il poliziotto aggrappato all'auto: arrestato, ferito l'agente

Ha atteso che l'agente si avvicinasse e che aprisse lo sportello. Poi, nel disperato tentativo di fuggire, ha ingranato la marcia e ha premuto il piede sull'acceleratore. Ma lo stesso agente, con coraggio e forza, si è aggrappato allo sportello ed è riuscito a bloccarlo.

Un uomo di ventisei anni, un cittadino peruviano irregolare in Italia, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia a Milano con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I guai per lui sono iniziati verso le 18.20, quando una Volante ha fermato la sua auto in via Castrovillari. Uno dei poliziotti si è avvicinato alla macchina del 26enne per chiedergli i documenti, ma quando l'agente ha aperto lo sportello il fermato ha ripreso la marcia e ha cercato di scappare, con lo stesso agente che si è aggrappato al veicolo ed è stato trascinato per qualche decina di metri. Fortunatamente la corsa del fuggitivo è durata poco e gli uomini della Volante sono riusciti ad arrestarlo.

Il poliziotto che ha cercato di bloccare il 26enne è stato medicato sul posto e poi trasportato al Fatebenefratelli, dove i medici gli hanno riscontrato una contusione al ginocchio sinistro e altre ferite alla gamba per una prognosi di sette giorni.