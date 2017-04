Affittava l'appartamento a 14 stranieri irregolari, denunciata

Affittava posti letto nel suo appartamento a dieci euro per ogni notte ad extracomunitari irregolari in Italia. I carabinieri di San Donato Milanese l'hanno scoperta e denunciata in seguito alla segnalazione di alcuni abitanti dello stesso stabile, in via Cupello (frazione Bolgiano).

La proprietaria dell'appartamento (che ora risponde di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è una donna italiana di 39 anni. I carabinieri si sono presentati in via Cupello nella mattinata di lunedì 10 aprile e, nell'appartamento, hanno sorpreso quattordici stranieri (gambiani e senegalesi) tutti irregolari in Italia.