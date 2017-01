Milano, ripartono i lavori per prolungare le metro M1 e M5: ecco tutte le nuove fermate

1 / 2

Le metro di Milano crescono e si “allungano”. Il comune di Milano ha infatti annunciano che “ripartono i lavori per realizzare il prolungamento della linea M1 dalla stazione di Sesto FS fino alla stazione di Monza Cinisello in località Bettola”.

La svolta è arrivata lunedì, quando Mm - Metropolitana Milanese - è stata incaricata di riavviare l’iter per aprire a giugno i cantieri che nell'arco di due anni porteranno alla costruzione della nuova stazione della metropolitana rossa, che sarà connessa direttamente con la A4, la superstrada 36 proveniente da Monza e Lecco, la tangenziale Nord di Milano e la viabilità di Monza. In più, la nuova fermata - ha annunciato palazzo Marino - avrà un sistema di parcheggi costituito da duemila e cinquecento posti auto per assicurare le esigenze di interscambio.

Si tratta, evidenzia il Comune, di “uno strumento fondamentale per consentire ai cittadini provenienti dalla Brianza di accedere a Milano con i mezzi pubblici, un servizio essenziale per i comuni di Sesto San Giovanni, di Cinisello Balsamo e per l’intera area metropolitana milanese oltre che per i quartieri Sud di Monza in grado di migliorare la mobilità, ridurre il traffico automobilistico e sviluppare il trasporto pubblico in un’ottica integrata”.

Fermo da oltre un anno per il fallimento della ditta appaltatrice e per la necessità di una variante e di un rifinanziamento, il progetto di prolungamento della linea rossa da Sesto FS a Monza Bettola - con la stazione intermedia di Sesto Restellone per quasi due chilometri di nuova tratta - è stato riattivato lunedì da tutti i protagonisti, che hanno dato mandato ad Mm di individuare una nuova ditta attraverso un appalto.

Il cronoprogramma - le previsioni di palazzo Marino - prevede il riavvio dei lavori a marzo 2017, la presentazione e approvazione del progetto esecutivo entro maggio. Quindi, esecuzione di tutti i lavori con conclusione prevista per l’estate del 2019, quando la M1 dovrebbe inaugurare la nuova tratta.

