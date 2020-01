Milano, si arrampica sulla gru del grattacielo con gli striscioni 'Stay Human' e poi fa 'bungee jumping'

È entrato nel cantiere, si è arrampicato sulle impalcature e poi ha scalato la gru. Ha camminato sul braccio meccanico — dove ha srotolato due striscioni con scritto "Stay human" — e infine si è lanciato nel vuoto (dopo essersi legato a una fune) facendo "bungee jumping" e dondolandosi a un'altezza di oltre 50 metri.

È successo nella mattinata di domenica 12 gennaio nel cantiere del grattacielo *Gioia 22*, in via Melchiorre Gioia a Milano; protagonista del fatto un attivista per i diritti civili, secondo le prime informazioni apprese da MilanoToday.

Tutto è accaduto intorno alle 11.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. La polizia locale ha chiuso al traffico una parte di via Melchiorre Gioia mentre gli agenti della Questura si sono messi in contatto con l'attivista e dopo un'ora di trattative sono riusciti a far scendere l'attivista.