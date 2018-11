Bagni sporchi e puzza di pipì: bimbi e genitori in protesta fuori dalla scuola in centro a Milano

Cartello in mano, con frasi inequivocabili. E mascherina sul viso, come a voler ribadire e rendere ancora più chiaro il concetto. Mattinata di protesta quella di martedì fuori dalla scuola elementare Confalonieri di via Dal Verme, in zona Isola a Milano.

Prima dell'inizio delle lezioni, i bimbi e i loro genitori si sono radunati davanti all'istituto per protestare contro la puzza che i piccoli alunni sono costretti a subire ogni giorno all'interno della struttura. Sembra infatti, stando alle loro denunce, che i servizi igienici non vengano puliti regolarmente - anzi - e che l'odore tra aule e corridoi sia davvero sgradevole.

"I nostri figli hanno diritto a una scuola pulita, una scuola dove l'igiene è una regola prioritaria non una eccezione - hanno attaccato le madri e i padri dei bambini -. I servizi igienici della scuola elementare son in condizioni disastrose e i nostri figli preferiscono trattenere i bisogni piuttosto che usufruire dei wc stessi".

"È una situazione insostenibile che va sanata perché - hanno concluso - sono anni che il problema non viene risolto né affrontato seriamente. Ora basta".