Ragazzino sul ponte a Bresso minaccia di buttarsi: salvato dai vigili del fuoco

Un ragazzino, per cause da accertare, è salito sulla sommità del ponte di via Clerici, Bresso, zona Parco Nord, dondolando pericolosamente sopra la carreggiata con le auto di passaggio.

Il fatto è avvenuto in tarda serata di venerdì. Subito gli automobilisti hanno chiamato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I pompieri, con un'autoscala, hanno raggiunto il giovane e l'hanno messo in salvo convincendolo a desistere.

Per miracolo non è accaduto nulla e non è rimasto ferito nessuno.

Ora si cercheranno di capire le motivazioni che hanno portato al folle gesto.