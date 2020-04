Lo vedono entrare armato in farmacia, lo bloccano e lo arrestano: rapina sventata

E' arrivato davanti ad una farmacia di Trezzano sul Naviglio in sella ad uno scooter di colore blu scuro, poi è entrato nel negozio con la pistola in pugno e ha tentato la rapina. Sventata, però, dai carabinieri che lo hanno visto e arrestato.

E' successo in via Metastasio nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile. Il responsabile è un italiano di 47 anni di Rosate, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri si trovavano di pattuglia e hanno notato l'uomo arrivare in scooter, scendere con un passamontagna per coprirsi il volto e soprattutto la pistola, ed entrare nella farmacia.

I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il malvivente. La sua pistola era a salve e sprovvista del tappo rosso. Inoltre l'uomo aveva con sé un grosso taglierino. Il 47enne è stato arrestato e portato a San Vittore.