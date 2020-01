"Scusa, hai una sigaretta?", ragazzo preso a pugni in strada, arrestati tre milanesi a Ancona

Prima hanno chiesto una sigaretta e qualche moneta, poi uno di loro ha preso a pugni una delle vittime. E per tre ventenni milanesi, sono scattate le manette con l'accusa di tentata rapina in concorso. È successo nella notte di sabato 25 gennaio in centro a Senigallia (Ancona).

Tutto è accaduto in pieno centro intorno alle due di notte in pieno centro, come riferito dai carabinieri ad AnconaToday. I tre milanesi hanno avvicinato due passanti chiedendo loro prima una sigaretta e alcune spiccioli. Nonostante la risposta positiva, hanno preteso altri soldi, ma a quel punto i due giovani hanno detto di non avere altro e si sono voltati per allontanarsi. Proprio in questo frangente è scattata l'aggressione.

Un milanese ha sferrato un pugno all'orecchio a uno dei tre giovani e poi sono scappati cercando di far perdere le loro tracce. Tutto inutile: i militari li hanno rintracciati e portati in caserma dove le vittime li hanno riconosciuti, per loro sono scattate le manette. Uno dei ragazzi feriti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.