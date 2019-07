Milano, doppio assalto al mini market con coltello e "molotov": rapinatore arrestato

Prima si è presentato lì con un coltello. Poi, pochi minuti dopo, nonostante avesse già svaligiato la cassa, è tornato all'attacco con in mano una bottiglia incendiaria, o almeno era quello che voleva far credere. Ma proprio in quel momento per lui sono scattate le manette.

Un uomo di quaranta anni, un cittadino brasiliano, è stato arrestato sabato sera dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata.

Alle 19.30, stando a quanto accertato dai militari della stazione Gratosoglio, il 40enne ha fatto irruzione nel "Punto frutta" di via De Sanctis - un mini market gestito da un bengalese 35enne - e ha minacciato il cassiere con un coltello facendosi consegnare tutti i soldi per poi fuggire.

Poco dopo, quando la vittima aveva già richiesto l'intervento dei carabinieri, il rapinatore ha improvvisato un secondo blitz entrando nel locale con una finta bottiglia molotov, che in realtà conteneva detersivo. A quel punto i militari, immediatamente intervenuti, lo hanno bloccato e arrestato.