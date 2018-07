Turista milanese aggredito a Rimini: gli strappano un prezioso Rolex da 20mila euro

Vacanza amara per un turista milanese che, nel cuore della Riccione balneare, si è visto strappare dal polso un prezioso Rolex da oltre 20mila euro. Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno nella zona di piazzale Curiel, a ridosso del ristorante Brasserie.

Uno dei malviventi ha avvicinato la vittima per poi, con una mossa fulminea, strappare il Daytona e saltare in sella a una moto di grossa cilindrata, guidata da un complice, per poi fuggire a tutta velocità, come racconta RiminiToday.

E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che, dopo averr avuto una descrizione dei rapinatori, sono partiti alla loro ricerca ma senza esito. Sono in corso gli accertamenti degli inquirenti, utilizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, per riuscire ad identificare gli autori dello strappo.