Si rompe il femore durante una rapina in via Doberò: donna sotto choc finisce in ospedale

Frattura del femore della gamba destra e uno choc che probabilmente la segnerà a lungo. La rapina, violentissima, è avvenuta nella serata di mercoledì in zona Villa San Giovanni a Milano. Vittima una donna filippina di trentacinque anni.

Mancavano quindici minuti alle ventidue, quando la donna, mentre passeggiava lungo via Doberdò, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato dalle mani il cellulare. Per farlo, l'ha spinta con veemenza a terra. Poi è fuggito a piedi in direzione viale Monza. La caduta, scomposta, ha provocato alla donna la rottura del femore.

La vittima è stata trasportata al Galeazzi.​ Sul caso indaga la polizia di Stato intervenuta subito dopo insieme al personale del 118.