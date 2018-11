Misterioso rapimento ad Albairate, camionista denuncia: erano in quattro con le pistole

I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stanno indagando sul misterioso "rapimento" denunciato da un camionista italiano di 47 anni, al quale un gruppo di quattro malviventi avrebbe rubato il carico di merce che trasportava: generi alimentari per un valore stimato in 30mila euro.

Stando a quanto raccontato dall'uomo, un calabrese con numerosi pregiudizi per truffa, dopo aver caricato il proprio camion - lavora per una ditta di autotrasportatori di Salerno - a Como, attorno alle 21.30 di martedì, è stato fermato dalla gang. Viaggiavano, secondo le sue parole, su un'auto. Due di loro erano armati, non avevano passamontagna ma guanti. Dopo averlo legato con delle fascette da elettricista lo hanno caricato nel camion e sono andati in un magazzino per scaricare la merce. Poi lo avrebbero abbandonato col camion in mezzo ai campi ad Albairate, località Cascina Faustina. L'uomo, originario della Calabria, doveva arrivare in Francia e in Olanda.

I carabinieri intervengono alle 4 del mattino: quando ricevono la chiamata del 47enne che, a suo dire, aveva perso molto tempo per cercare di liberarsi. Ora i militari stanno cercando di verificare il suo racconto. Poco lontano dal luogo dove è stato trovato, infatti, ci sarebbero delle telecamere. Le immagini dei circuiti di sicurezza potranno aiutare a capire meglio.