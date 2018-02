San Donato Milanese, 300 giovani invadono una fabbrica dismessa per un rave party

Otto ore di musica incessante: da mezzanotte fino alla mattina. Rave party a San Donato Milanese nella notte tra sabato e domenica 18 febbraio. Circa 300 giovani, fanno sapere i carabinieri del comando provinciale, hanno invaso gli ex capannoni della ditta Neon Italia di via Buozzi.

I militari della compagnia di San Donato hanno sorvegliato lo stabile per tutta la notte fino alle 8 del mattino di domenica quando i primi giovani hanno iniziato a uscire dall'immobile. Non ci sono stati incidenti, ma diversi ragazzi sono stati identificati ma per il momento non è scattata alcuna denuncia. I militari valuteranno eventuali provvedimenti.