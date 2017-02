Piazza Grandi: restaurata la fontana in superficie e il rifugio antiaereo sottoterra | Ft

In superficie la fontana monumentale è tornata a zampillare e impreziosire la piazza; sottoterra è stato recuperato il ricovero antiaereo realizzato dal comune di Milano nel 1936 per difendere i cittadini dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Sono giunti al termine i lavori di restauro in piazza Grandi, che da un lato hanno ripristinato l’impianto idrico della fontana e riqualificato la struttura in bronzo, dall’altro hanno visto la bonifica e riqualificazione di quello che fu ed è tutt’oggi un luogo simbolico Milano.

“Milano in ogni suo angolo sa sorprendere cittadini e turisti – ha affermato il sindaco Giuseppe Sala – perché è una città che non si smette mai di scoprire. Trovo straordinario il risultato di questo restauro che ha riportato alla luce una meraviglia storica fino a oggi ‘nascosta’ e che ci aiuterà a mantenere viva la memoria della nostra città anche con i più giovani”.

“Oltre ad aver ripristinato il decoro della piazza, abbiamo recuperato un importante pezzo di storia della città che molti milanesi ancora non conoscono – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran. Stiamo verificando la disponibilità di qualche associazione per rendere questo luogo periodicamente visitabile dai cittadini e dagli studenti, come accade per i Bagni Diurni di piazza Oberdan, vogliamo che resti viva la memoria storica di un periodo estremamente doloroso e significativo per il nostro Paese e la nostra città”.

COM'E' IL RIFUGIO?