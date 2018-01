Barriera della Tangenziale Est: sindaci pronti al sit-in al casello contro i rincari d'inizio anno

Non solo automobilisti e cittadini in protesta per l'aumento del pedaggio del casello della barriera della tangenziale Est di Agrate Brianza. Contro l'adeguamento tariffario stabilito dalla società Milano-Serravalle che a partire dall'1 gennaio 2018 ha portato il costo del pedaggio alla barriera di Agrate Brianza lungo la A51 da 1,70 euro a 2 euro, con un aumento di 30 centesimi che, considerando andata e ritorno, comporteranno un aumento di sessanta centesimi per gli automobilisti in transito ogni giorno.

Alla protesta degli automobilisti si sono uniti anche i sindaci del Vimercatese e della Brianza per opporsi all'aumento. Così oltre alla petizione online che ha già raccolto migliaia di adesioni, anche i primi cittadini di Vimercate, Francesco Sartini, di Agrate Brianza, Ezio Colombo, e altri vicini brianzoli e colleghi del Meratese giovedì daranno vita a una protesta con un sit in in programma per le 13.30 alla barriera di Agrate Brianza per protestare contro le tariffe sempre più salate e nuove soluzioni per la mobilità, spostando la barriera a Milano.