Aggredito in Stazione Centrale, cade e batte la testa: è gravissimo in ospedale

Aggressione nel pomeriggio di giovedì in piazza Duca d'Aosta, intorno alle 18. La vittima è un gambiano di 37 anni.

L'uomo è stato colpito da alcune persone e, secondo quanto riferisce la polizia, intervenuta sul posto, dopo avere rimediato un pugno in faccia è caduto per terra, battendo la testa contro l'asfalto. Ha perso conoscenza ed è stato necessario trasportarlo - in codice rosso - alla Città Studi di via Jommelli, dove è ricoverato in gravissime condizioni.

Gli agenti non erano lontani: era in corso la protesta dei tassisti in piazza Luigi di Savoia. Sono accorsi sentendo le grida del 37enne "in diretta" ma non hanno potuto acciuffare i responsabili dell'aggressione, che erano già fuggiti.