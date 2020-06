'Assembramenti per prendersi a botte' all'Arco della Pace: 27enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 27 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo essere rimasto ferito durante una rissa. L'accaduto nelle adiacenze dell'Arco della Pace verso le 3 della notte tra sabato e domenica. Sul posto un'ambulanza del 118 e la polizia di stato.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, la lite, scaturita per futili motivi, ha coinvolto una decina di minorenni e altri ragazzi, sia italiani che stranieri. Nella colluttazione è rimasto ferito il 27enne che è stato portato all'Ospedale Policlinico di Milano per una ferita.

All'arrivo della volante, riferiscono i poliziotti, i presenti si sono dati alla fuga. Tre di loro però - due diciottenni e un diciassettenne - sono stati rintracciati e al momento risultano indagati a piede libero per lesioni.