Violenta rissa a colpi di sedie al bar alle 3 di notte, colpito anche un carabiniere

Violenta rissa in piena notte in zona piazzale Loreto all'interno di un bar. A farne le spese sarebbe stato anche un maresciallo cinquantenne dei carabinieri intervenuto sul posto con diversi colleghi in seguito alla segnalazione di una lite violenta tra varie persone, anche armate di pistola. Il militare, entrato nel bar, ha provato a qualificarsi ed è stato colpito con un pugno.

La rissa si era scatenata, anche a colpi di sedie, per mano di tre o quattro giovani che avevano aggredito un loro coetaneo e poi sono scappati.

Carabiniere colpito

E' successo intorno alle tre di notte. Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze ed una automedica, che hanno trasportato il carabinierre in codice giallo al Fatebenefratelli per traumi vari, tra cui alla testa e al torace, e un altro coinvolto nella lite, un 31enne, al San Raffaele sempre in codice giallo: quest'ultimo sembra sia stato colpito alla testa.