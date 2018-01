Litigano per le luminarie e spaccano specchietto retrovisore agli operai, denunciati

Prima hanno litigato con due operai che stavano smontando le luminarie da un ristorante. Poi, per "vendicarsi" dei rimproveri degli operai, hanno divelto lo specchietto retrovisore del loro furgone. E alla fine hanno rimediato una denuncia per danneggiamento aggravato.

Protagonisti almeno otto ragazzini, la maggior parte minorenni, che si trovavano in un ristorante di via Faruffini (zona De Angeli) per una cena di gruppo. La tavolata, riferisce il ristoratore, era infatti di dicassette persone.

Tutto è successo dopo le undici e mezza di sera di sabato 6 gennaio. Una parte di quei giovani è uscita fuori dal locale per fumare una sigaretta, durante la cena. In quel momento, due operai (di 20 e 25 anni, tra loro fratelli) stavano smontando le luminarie natalizie dall'insegna del ristorante e le stavano caricando su un furgone Ford Transit. Alcuni dei ragazzi, secondo quanto riferisce la questura, avrebbero cominciato a maneggiare le luminarie appoggiate e sarebbero stati redarguiti dai due operai.

Ne è nata una lite prima verbale e poi anche fisica. In seguito i ragazzi hanno danneggiato lo specchietto retrovisore del furgone. Alla polizia, intervenuta sul posto su richiesta di una donna che risiede nelle vicinanze, si sono dichiarati innocenti circa la prima accusa, cioè quella di avere provocato danni alle luminarie, rivolta dai due operai, a fronte di cui era scattata la lite.

Otto dei giovani sono finiti sotto denuncia per danneggiamento aggravato. Si tratta di un 18enne e un 19enne e poi di quattro 17enni e due 16enni.