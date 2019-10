Milano, violenta lite tra le mendicanti davanti alle macchinette in stazione: donna aggredita

L'avrebbero colpita al volto con un pugno davanti alla biglietteria della stazione Centrale. Probabilmente nel mezzo di una disputa per accaparrarsi lo spazio davanti alle macchinette per chiedere soldi. E lei, inseguita da altre quattro donne, avrebbe trovato rifugio in un bar lungo via Vitruvio.

Lite tra mendicanti in stazione Centrale

È stato proprio il titolare dell'attività a telefonare il 112 per chiedere aiuto. Succede tutto domenica pomeriggio. Sul posto la polizia trova la vittima, una 32enne bosniaca di etnia rom. È lei che racconta agli agenti di essere stata aggredita da un gruppetto di quattro o cinque donne sue connazionali e conosciute solo di vista. Con molta probabilità la lite, secondo la questura, è nata per una questione legata allo spazio per elemosinare davanti alle macchinette.

Le responsabili sono fuggite mentre la 32enne è stata soccorsa dal personale sanitario. Un'ambulanza l'ha trasportata all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde. Il caso è seguito dagli uomini delle volanti.