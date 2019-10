Milano, rissa tra ragazzini in centro: un 18enne ferito al collo con un coccio di un bicchiere

Violenza nella notte tra giovedì e venerdì in via San Marco, in pieno centro a Milano. Ad affrontarsi, stando a quanto riferito dalla Questura, sono stati due ragazzini di diciotto anni, entrambi ospiti della vicina comunità San Marco.

Poco dopo le 2.15, i due avrebbero litigato per futili motivi fuori da un locale che si trova proprio di fronte ai loro alloggi e in un attimo sarebbe scattata l'aggressione. Uno dei due - un ragazzino del 2000 - avrebbe colpito il rivale - nato un anno dopo - con un coccio di un bicchiere, ferendolo tra il collo e l'orecchio.

La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e poi portata al Fatebenefratelli. Il giovane è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di dodici giorni: le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L'aggressore è stato identificato dagli agenti delle Volanti e denunciato per lesioni.