Folle lite per un parcheggio: uomo aggredisce un automobilista con coltello, forbici e bastoni

Ha cercato di colpire il suo rivale con un mini arsenale che evidentemente aveva in macchina. Poi, non contento, quando la sua vittima si è rifugiata in un palazzo insieme a un uomo che aveva cercato di aiutarlo, ha iniziato a sfogare la sua rabbia contro la facciata di quello stesso palazzo. Alla fine, già ammanettato, si è scagliato contro i carabinieri e la loro auto.

Pomeriggio decisamente folle, quello di giovedì, in via Fratelli Bronzetti a Milano, teatro di una banale lite per un parcheggio che si è poi trasformata in un'aggressione e si è conclusa con un arresto.

Tutto è iniziato verso le 13.30, quando due uomini - un italiano di quarantacinque anni pregiudicato e disoccupato e un egiziano di cinquantasei, regolare e senza precedenti - hanno iniziato a discutere per un posto auto che entrambi avevano "puntato". Dalle parole ai fatti, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, il passo è stato brevissimo, tanto che l'italiano sarebbe uscito dalla sua macchina impugnando un coltello e un paio di forbici.

In soccorso dell'egiziano è intervenuto un suo connazionale - un 45enne che si trovava a passare di lì per caso - e anche lui è immediatamente finito nel mirino dell'uomo, tanto che i due sono costretti a rifugiarsi all'interno del palazzo al civico 35 per sfuggire alla furia dell'automobilista. A quel punto l'aggressore e il figlio - un ragazzo ventenne arrivato in soccorso del padre - hanno continuato a dare la caccia agli egiziani e hanno iniziato a colpire la facciata del "condominio rifugio" con due bastoni chiodati.

Al loro arrivato sul posto, i carabinieri - che avevano ricevuto diverse richieste d'intervento - hanno trovato l'italiano visibilmente agitato e con una lama che gli usciva dalla tasca. Immobilizzato, non senza fatica, il 45enne è stato ammanettato e messo nell'auto del Radiomobile, dove ha continuato il suo spettacolo colpendo con calci e testate diverse parti della macchina. Per lui sono quindi scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa che i due egiziani formalizzino la denuncia.

Gli stessi carabinieri, guidati proprio dagli aggrediti, hanno sequestrato le forbici e i bastoni usati da padre e figlio, che erano stati gettati sotto un'auto in sosta. Sul muro del condominio al civico 35 - proprio il palazzo in cui vive l'egiziano di 56 anni, a pochi metri dalla casa del rivale - sono stati invece trovati i segni delle bastonate.