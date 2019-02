Rubano vestiti e (21 paia di) scarpe con strumento per togliere antitaccheggio: arrestati

Hanno rubato vestiti e scarpe, per un totale di 21 paia, servendosi di un dispositivo per la rimozione della placche antitaccheggio, ma sono stati arrestati dai carabinieri dopo una perquisizione. L'episodio è accaduto nella serata del 13 febbraio a Gorgonzola. Tre le persone tratte in arresto dal Nucleo Operativo Radiomobile di Cassano d’Adda, con l'accusa di furto di capi d'abbigliamento.

In particolare tre cittadini peruviani di 41, 35 e 23 anni, con precedenti di polizia, sono stati sottoposti ad un controllo da parte della pattuglia, dopo alcuni movimenti sospetti dell'utilitaria sulla quale stavano viaggiando. Grazie alla perquisizione dell'auto, i militari hanno constatato che il gruppo aveva appena rubato un totale di circa 150 euro di vestiti da un negozio di Bellinzago Lombardo.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche un dispositivo per la rimozione della placche antitaccheggio e 21 paia di scarpe di varie marche, del valore di circa 1000 euro, anche queste rubate. Accusati anche di ricettazione, i tre fermati sono stati giudicati per direttissima al Tribunale di Milano nella mattinata del 14 febbraio e sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.