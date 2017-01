Ryanair, sette nuovi voli da Milano Malpensa

1 / 2

Ryanair si “prende” Milano Malpensa. La compagnia aerea irlandese, re dei low cost, ha infatti annunciato sette nuove rotte, che si aggiungono a quelle già esistenti dallo scalo del Varesotto.

“Siamo lieti di lanciare la nostra più ampia programmazione invernale di sempre da Milano Malpensa, con sette nuove rotte - ha annunciato Michael O’Leary, Chief Executive Officer di Ryanair -, che permetteranno di trasportare 1,7 milioni di clienti per anno e supporteranno 1.300 posti di lavoro in loco. Con queste nuove rotte raddoppieremo la nostra capacità a Milano Malpensa continuando far crescere traffico, turismo e posti di lavoro”

Inoltre, spiega la compagnia in una nota, “Ryanair continuerà a collegare Milano Malpensa con le principali destinazioni d’affari con frequenze elevate, tra cui servizi a basse tariffe verso Bruxelles - due voli al giorno - e Londra - due voli al giorno -, con orari migliorati e tariffe più basse”.

ECCO LE NUOVE TRATTE RYANAIR DA MILANO MALPENSA