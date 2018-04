Pitbull si tuffa nel Naviglio e non riesce più a uscire: lo salvano i vigili del fuoco

Intervento di salvataggio di un cane di razza pitbull nel Naviglio Martesana che si era tuffato nel Naviglio Martesana e non riusciva più ad uscire dall'acqua.

E' successo a Gorgonzola nel pomeriggio di domenica 8 aprile, intorno alle 18.30, in via Lazzaretto. Sul posto i vigili del fuoco. Il proprietario del pitbull si era a sua volta avventurato in acqua ma non era riuscito a recuperare il cane.

I pompieri hanno utilizzato parte della scala italiana per potersi muovere sulle sponde del Naviglio che non aveva molta acqua nel letto. Il cane e il suo proprietario sono stati così assicurati in salvo agevolmente. Entrambi sono incolumi.