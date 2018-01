Emergenza sangue, l'appello del Policlinico: "Venite a donare, abbiamo bisogno di voi"

"Venite a donare, abbiamo bisogno di voi". È l'appello del Policlinico di Milano diffuso nella mattinata di lunedì 8 gennaio. E se calano i donatori, non succede lo stesso per la richiesa di sangue. Per questo domenica 14 gennaio è stata sancita l'apertura straordinaria del centro per la donazione.

"Il calo fisiologico delle donazioni nel periodo post natalizio e l'ondata di influenza sta minando le nostre scorte di sangue", si legge in una nota diramata dall'ospedale. In particolare i gruppi sanguigni più ricercati sono 0- , 0+, A-.

Il centro trasfusionale del Policlinico si trova nel padiglione Marangoni, al primo piano dell'ospedale di via Francesco Sforza 35. Si può accedere direttamente o previa prenotazione telefonica. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle 7.30 alle 14; venerdì dalle 7.30 alle 14; sabato dalle 7.30 alle 14. Mentre domenica 14 gennaio si potrà donare solo su appuntamento dalle 8 alle 13 telefonando allo 02 55034306/07.