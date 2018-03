Milano, sciopero dei treni mercoledì 21 marzo, le informazioni: gli orari e le fasce di garanzia

Sciopero dei treni mercoledì 21 marzo. Non c'è pace per i pendolari milanesi, dopo lo sciopero dell'8 marzo è in arrivo una nuova protesta con conseguente blocco del trasporto pubblico su rotaia. Tradotto? Durante l'agitazione sindacale – dalle 9.01 alle 16.59 — il servizio regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale sarà passibile di ritardi, variazioni e anche cancellazioni.

I servizi garantiti

Saranno istituiti autobus sostitutivi limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" (no-stop) e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona", in caso di cancellazione delle corse.

Trenord ha precisato che le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero. Viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le ore 09:01 e in arrivo a destinazione finale entro le ore 10:00. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione dello sciopero, Trenord ha invitato i viaggiatori a prestare attenzione sia agli annunci sonori diffusi nelle stazioni che alle informazioni che vengono proiettate sui monitor delle stazioni ferroviarie.“

Non solo: martedì 20 marzo incroceranno le braccia i dipendenti di Autoguidovie. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Autoferrotranvieri e durerà 4 ore. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio sino alle 10:29 e quelle in programma dalle 14:30 fino a fine servizio. Non potranno invece essere garantite tutte le corse in partenza dalle ore 10:30 sino alle ore 14:29.