Aggiornamento sciopero mezzi e treni fino a venerdì sera a Milano

E' partito lo sciopero che venerdì 17 maggio 2019 ha indetto l'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato che proseguirà fino alle 17 per quanto riguarda i trasporti ferroviari.

Il Servizio Regionale, Suburbano, la lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, annuncia Trenord, potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Si precisa che le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06 alle ore 09 e dalle ore 18 alle ore 21, non sono coinvolte dall'agitazione.

Viaggeranno i treni che, con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 09:00, arrivino alla destinazione finale entro le 10. Autobus sostitutivi "no-stop"saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio" in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Sciopero: orari di metro e mezzi Atm

A Milano - ha informato Atm - "l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 18 alle 22".

I treni delle quattro linee metro e i bus e i tram svolgeranno quindi servizio regolare dalla mattina fino alle 18 e saranno a rischio stop dalle 18 alle 22.

"Per le linee gestite da Net, Nord Est Trasporti, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio è prevista dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è prevista dalle ore 18 alle ore 22", ha chiarito la stessa azienda.

Disagi in arrivo anche per Autoguidovie, i cui bus potranno fermarsi dalle 19 alle 23. Braccia potenzialmente incrociate dalle 18 alle 22, invece, per i dipendenti della società Star.