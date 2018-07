Sciopero dei trasporti il 21 luglio: a rischio i treni Trenord, Italo e Trenitalia, gli orari

Sciopero dei treni in arrivo. Sabato 21 luglio, infatti, è la giornata scelta dai sindacati per uno sciopero nazionale che coinvolgerà i lavoratori del settore ferroviario.

L'agitazione, indetta dalle sigle Cat e Cub, inizierà alle 21 del 21 e terminerà alla stessa ora di domenica 22 luglio. A rischio - si legge sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - saranno i treni Trenitalia, Nuovo trasporto viaggiatori - Italo - e Trenord, che soltanto il 6 luglio scorso avevano già subito ritardi e cancellazioni a causa di un altro stop dei dipendenti.

A spiegare le ragioni dello sciopero è stata la stessa Cat in un comunicato. "Scioperiamo per il rinnovo del contratto di lavoro, per una norma legislativa sull’orario di lavoro, per una maggiore attenzione ai problemi della sicurezza" e per "il ripristino del sistema pensionistico riservato ai ferrovieri - prima della Legge Fornero - e sua estensione agli assunti dall’anno 2000 in poi".