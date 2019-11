Scomparsa nel nulla una studentessa del Politecnico di 25 anni: gli amici la cercano disperatamente

Una studentessa di 25 anni del Politecnico di Milano è scomparsa nel nulla da diversi giorni: gli amici e le amiche la cercano disperatamente, anche tramite i social network, sperando che in qualche modo si possano raccogliere notizie su di lei e su dove si trovi. Una denuncia di scomparsa è stata già presentata alla polizia.

La giovane si chiama Maria Henriquez ed è originaria del Salvador. A Milano non ha familiari. Secondo quanto si legge nell'appello, le ultime notizie su di lei riguardano la sua presenza al Policlinico di Milano, in via Francesco Sforza, alle sei di mattina di venerdì 15 novembre. Maria, stando alle informazioni divulgate, non avrebbe con sé né il cellulare, né i documenti, né il portafogli.

Inoltre la giovane soffre di asma e quindi è in una condizione particolarmente fragile. "Chiunque avesse notizie - si legge nell'appello - contatti la stazione di polizia più vicina. Serve l'aiuto di tutti".