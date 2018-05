Sequestro da un milione di euro per la "maga dei Rolex": sigilli a case e conti

Enormi ville con rubinetteria dorata, terreni, autovetture e conti correnti. Maxi sequestro di beni per oltre un milione di euro per Mariapiera Pesce, 54enne di origine sinti, nata a Rho, meglio conosciuta come la "maga dei Rolex" per i suoi furti di orologi di pregio dalle gioiellerie.

Furti di Rolex

La ladra cinquantaquattrenne, con una lunga lista di denunce e precedenti alle spalle, nel tempo si è specializzata nel furto di gioielli di lusso ed orologi di pregio, prediligendo soprattutto Rolex. Motivo per cui è nota con il soprannome di "maga dei Rolex". Fingendosi una cliente con capelli curati, ben vestita e poco appariscente, distraeva gli addetti alla vendita di note gioiellerie, facendo credere di avere intenzione di acquistare diversi orologi o gioielli preziosi. Quando il personale mostrava alla donna i monili poi, con una speciale destrezza, sottraeva la refurtiva.

L'indagine patrimoniale e il sequestro

Nei confronti della donna, già sottoposta a sorveglianza speciale e agli arresti domiciliari, è scattata una indagine patrimoniale per accertare la provenienza dell'ingente quantità di beni e denaro che era riuscita ad accumulare nel corso degli anni grazie ai colpi. Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro che ha fatto scattare i sigilli a due ville situate a Brugherio, due case prefabbricate in legno che si trovano sempre nella cittadina brianzola e conti correnti con fondi per cinquantamila euro derivanti anche dalla vendita di un'autovettura.

Una lunga lista di denunce fin da minorenne

Il lungo curriculum criminale di Mariapiera Pesce inizia nel 1978, quando la donna, ancora minorenne, è riuscita a mettere a segno il furto di due pellicce del valore di quasi quattro milioni di vecchie lire. Poi la cinquantaquattrenne è passata ai gioielli: nel 2009 è stata denunciata per il furto di un astuccio di diamanti per il valore di 50.000 euro e un braccialetto in oro giallo mentre tre anni più tardi è finita nuovamente nei guai per il furto un rotolo contenente braccialetti per il valore di oltre centomila euro.

Nel 2016 poi la donna ha messo a segno un furto ai danni di una gioielleria di Milano rubando un Rolex modello Daytona del valore di 20.000,00 euro a cui è seguito un secondo colpo in cui è riuscita a impossessarsi di tredici gioielli per un valore di diverse decine di migliaia di euro.E infine l'arresto per il furto di un Patek Philippe, in platino con brillanti e quadrante blu, avvenuto in una nota orologeria di via Montenapoleone.

Il video del furto